L’arbitro Serra a “Le Iene” respinge tutto: rischio squalifica

«Io non ho detto niente che potesse offendere Mourinho». Dal pianto nella pancia di San Siro alla reazione un po’ troppo di pancia davanti a Mou. Ecco Marco Serra,, quello che il 28 febbraio scorso, allo Zini di Cremona, da Quarto Uomo ha “affrontato” José Mourinho con fare ruvido, di sbieco e non proprio edificante, e con una frase che resta ancora appesa lì, perché la difesa (la sua) è diversa non solo dall’accusa ma anche da un labiale by “Le Iene”. Con un esperto della lettura dei labiali, le “Iene” hanno sottoposto proprio a Serra la frase che quest’ultimo avrebbe detto allo Special One roteando la mano. «Ti stanno prendono tutti per il c… Vai casa, vai a casa». A quel punto, il direttore di gara ha detto la sua: «Non ho detto quelle parole, ma un’altra cosa: ti stai mettendo lo stadio contro. Vai nell’area, vai nell’area». Mou, grazie alla sospensiva, è andato poi in panca contro la Juve. La prossima udienza? Il 10 marzo. [...]

(gasport)