La Roma vuole Mourinho contro la Juve

Scuro in volto, a bordo di un suv dai vetri oscurati e con in mano una cartellina contenente alcuni documenti da mostrare al procuratore Giuseppe Chinè. Dopo essere rientrato in mattinata da Lisbona, si è presentato così José Mourinho quando ieri pomeriggio - alle 17.52 - ha varcato il cancello della Procura Federale. Arrivato in via Campania per «combattere» il primo round della vicenda che lo vede protagonista insieme all'arbitro Marco Serra. (...) La novità, rispetto a quanto emerso nelle scorse ore, è che le indagini federali non riguardano soltanto le testimonianze dei presenti ma anche alcuni file audio in possesso della Procura. L'audizione, iniziata alle 18.30 e durata meno di cinquanta minuti, è servita a conoscere la versione dei fatti del portoghese. L'allenatore ha parlato sia delle offese ricevute sul campo dello Zini, da Serra, sia del rovente faccia a faccia andato in scena nello spogliatoio degli arbitri, dove lo Special One - dopo essere stato autorizzato - ha chiesto al quarto ufficiale di gara di scusarsi. (...) Nel frattempo il club dei Friedkin presenterà oggi il ricorso d'urgenza contro la squalifica di due giornate. La Roma farà di tutto per avere il suo allenatore in panchina domenica contro la Juve. (...)

(corsera)