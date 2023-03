La Roma e il futuro: da ora non si può più sbagliare

È stato un marzo (quasi) da dimenticare per José Mourinho e la Roma. La vittoria contro la Juve e il passaggio ai quarti di Europa League con l’eliminazione della Real Sociedad hanno portato un po’ di gioia ai tifosi romanisti, ma le sconfitte contro il Sassuolo e soprattutto quella nel derby (sommate a quella contro la Cremonese arrivata nell’ultimo giorno di febbraio) hanno rallentato non poco la corsa tra le prime quattro. (...) La gara di domenica contro la Sampdoria, in questo senso, è di fondamentale importanza. Lo Special One ci arriva con parecchie assenze – gli squalificati Mancini, Ibanez, Kumbulla e Cristante oltre all’infortunato Karsdorp – ma non sono concessi ulteriori passi falsi. Domenica comincia l’ultima parte di stagione e non ci saranno più soste fino al termine del campionato, il 4 giugno contro lo Spezia. (...)

(corsera)