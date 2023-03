La Roma congela il futuro: Mou e Dybala le priorità

Ogni storia ha il suo finale, quello della Roma, però, è ancora tutto da scrivere. E se sarà lieto, oppure no, dipenderà dai risultati del campo, ai quali sono strettamente legati anche il futuro, in primis di José Mourinho, e poi dì diversi giocatori. (...) Il contratto del portoghese scade nel 2024, sia chiaro, ma il tecnico vorrebbe delle rassicurazioni sul suo terzo anno in giallorosso, per questo tra il serio e il faceto già a metà febbraio disse che a giugno «sarebbe stato tardi per discutere del contratto». Oltre un mese dopo con i Friedkin non è stata intavolata alcuna discussione, anche perché la proprietà, in virtù di un altro anno del contratto dell'allenatore, ritiene che non ci sia carattere d'urgenza. (...) La sensazione è che la permanenza dello Special One sia legata all'accesso in Champions League della Roma. (...) Al futuro di Mourinho è legato anche quello di Dybala, sul cui contratto pesa una clausola rescissoria che può esser tolta adeguando verso l'alto l'attuale stipendio. Insomma, il clima è quello di un'incertezza generale, dove solitamente si annidano dubbi e ombre, come quella dì Antonio Conte. (...) La prima scelta dei Friedkin è sempre Mourinho. Anche in questo senso si spiega il lavoro su tutti gli altri calciatori che la società vorrebbe rinnovare per confermare un'ossatura di squadra ormai plasmata dal tecnico portoghese. E a tal proposito, già il prolungamento al 2024 di Matic è un primo segnale. (...)

(tuttosport)