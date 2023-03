La Roma affonda a Cremona. Mourinho: “Denuncio il IV uomo”

Da ieri a Trigoria non è più possibile associare il termine occasione alla Cremonese. Lo era certamente l'accoppiamento in coppa Italia ai quarti e la ferita per l'eliminazione è ancora aperta. Rischia però di fare ancora più male il ko allo Zini in campionato che anziché proiettare la banda Mou al secondo posto in classifica, la fa scivolare addirittura al quinto. (...) Un tonfo imprevisto e per questo ancora più fragoroso che non trova giustificazioni nemmeno con le fatiche di coppa. Cinque giorni di riposo dovevano bastare per superare una squadra che fino a ieri aveva racimolato appena 9 pareggi e subito la bellezza di 42 reti. (...) Lite tra Mourinho e il IV Uomo Serra: Mou non esclude nulla, nemmeno di adire alle vie legali: «Nello spogliatoio di Piccinini mi han-no detto che non c'è registrazione delle parole, non viene registrato quello che dicono. Voglio capire se è vero. Poi vorrei capire se era presente qualcuno della Procura, che in genere sente tutto, ovunque, ogni parola, sia nel tunnel che in panchina. Voglio capire se loro hanno sentito qualcosa. Se il prossimo fine settimana Serra fa l'arbitro o il quarto uomo in una partita di campionato, in una grande partita come Fiorentina-Milan, o in Serie C, o in Primavera, se lui è dentro non me ne capaciterò. Voglio capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale». (...)

(Il Messaggero)