La paura di commercianti e albergatori: «Sono folli, possono devastare la città»

Il tam tam tra commercianti, albergatori e titolari di pubblici esercizi è iniziato all'ora di pranzo di ieri: «Questi ci devastano la città, peraltro proprio all'inizio di uno dei ponti di primavera in cui è previsto un grande afflusso di turisti», è la paura che serpeggia tra gli operatori del settore. Il confronto tra Roma e Feyenoord, uscito ieri dall'urna del sorteggio per i quarti di finale di Europa League, fa paura. Ancor di più perché è in programma giovedì 20 aprile, alla vigilia della visita nella Città eterna degli ispettori del Bie, che devono valutare la candidatura romana per l'Expo 2030. (...) Le associazioni di categoria appoggiano la richiesta, avanzata dal sindaco Roberto Gualtieri, di vietare la trasferta agli ultras olandesi, che già nel 2015 si erano resi protagonisti di devastazioni nel cuore di Roma, a partire da piazza di Spagna. (...) Se i commercianti rischiano di dover abbassare le saracinesche, per evitare guai peggiori, i gestori dei pubblici esercizi avvertono particolarmente il rischio violenze, anche per il giorno precedente a quello della partita: «La paura tra gli eser-centi e i pub c'è», conferma Claudio Pica, presidente della FiepetConfesercenti di Roma e Lazio, che chiede una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, su questo tema, e un incontro con le associazioni di categoria, per cercare di mettere in pratica efficaci strumenti di prevenzione. (...)

(Il Messaggero)