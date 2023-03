La nostra storia fatta di montagne russe. Ma domenica c'è la Juve

Stupisce chi si stupisce. Dalla vincente notte europea contro il Salisburgo, all'amara sconfitta sul campo di una Cremonese che in questa stagione è stata capace di vincere soltanto contro la Roma, prima Coppa Italia, poi in campionato. Insomma, c'è pure la recidiva. Tutto in cinque giorni, in una sorta di bipolari-mo calcistico che può sorprendere solo chi ha poca confidenza con la storia della Roma. È sempre stato così. (...) Una storia vissuta sulle montagne russe, un su e giù che troppe volte si è concluso con il giù. È una malattia che si conosce da decenni. Eppure non si riesce a trovare la cura. Un bipolarismo che, puntuale, si presenta ogni volta che si sta materializzando l'idea che ecco sì, finalmente la Roma può vincere. Niente da fare. Il male oscuro rispunta e non c'è medico in grado di curarlo. (...) Qualcuno ha stoppato la malattia che, però, poi è tornata. Ora ci sta provando Mourinho, lo Special One. Chi meglio di lui? In una sorta di dottor Jekyll e mister Mou che si sperava risolvesse una volta per tutte il problema. Ma dalla vittoria in Conference alla sconfitta di Cremona, la malattia è tornata. E domenica all'Olimpico arriva la Juventus, la madre di tutte le partite. Quale Roma andrà in campo?

(La Repubblica)