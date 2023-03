La miglior difesa è la difesa: Roma dietro solo al Barça

Il cortomuso che ride oggi è quello di Josè Mourinho. Con il successo sulla Juventus, infatti, la Roma si è riportata in zona Champions, anche grazie ad una difesa d'acciaio. Soprattutto in casa. Quello di domenica è stato il quinto successo consecutivo, con clean sheet allegato. In totale, in campionato i gol subiti all'Olimpico sono appena 5 in 12 partite. Nei top 5 campionati europei solo il Barcellona è riuscito a fare meglio, subendo un solo gol al Camp Nou.

Emblematico anche il dato sugli 1-0: ben sette in stagione. Merito di un gioco teso innanzitutto a limitare gli avversari e di un reparto che ha trovato la quadra giusta. Al centro il leader Smalling, ai fianchi Mancini e Ibanez che crescono con il passare dei mesi. Se l'attacco non funziona, ultimo tra le big per gol fatti (18), Mourinho si affida quindi al suo reparto difensivo. Che fa male anche quando attacca. Contro i bianconeri è stata la sesta volta che la Roma si è affidata ai suoi colossi per decidere le partite.

(Corsera)