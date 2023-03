La filosofia di Mourinho: abolite le reti bianche

C’è un dato relativo al rendimento della Roma che dà spazio a variegate interpretazioni: la squadra di José Mourinho non ha mai pareggiato per zero a zero. Né in campionato né in Coppa Italia e neppure in Europa League. Mai. Come spiegarlo? Complicato rintracciare risposte certe, meglio affidarsi alle ipotesi. Proviamo. Casualità? Chissà, può darsi. Atteggiamento tattico? Forse no. Mentalità? Forse sì. [...] La Roma, segnando e subendo sempre almeno un gol, ha pareggiato cinque volte in serie A e una in EL. Sei “ics” su 34 partite. E domani all’Olimpico affronterà la Juventus che, in campionato, ha pareggiato solo una volta per zero a zero (in agosto in casa della Sampdoria.

(corsera)