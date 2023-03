La Femminile ci vuole riprovare

«Complimenti al Barcellona perché ha fatto una partita importante (vittoria 5-1 dopo l'1-0 dell'andata; ndr). Noi abbiamo provato a palleggiare un po' di più rispetto all'andata, abbiamo avuto anche qualche situazione favorevole, però quando vai sotto di tre gol nel primo tempo, diventa tutto difficile». Alessandro Spugna, tecnico della Roma Femminile, eliminata nei quarti di finale della Women's Champions League, riconosce la forza dell'avversario ma rilancia: «Fare due gare di questo livello è veramente importante, è un bagaglio che dobbiamo sfruttare per le partite che ci restano in campionato e per la finale di Coppa Italia. È stato qualcosa di incredibile, portare avanti questo percorso fino ai quarti di finale è stato un sogno. Ora vogliamo ripeterci e partecipare di nuovo alla competizione più bella e più importante che c'è». Obiettivo: vincere il campionato e ripresentarsi.

(Corsera)