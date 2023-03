La doppietta di Mourinho: la Roma ipoteca i quarti e l'arbitro Serra è deferito

La sentenza Olimpico colpisce ancora. La Roma vince 2-0 e domina la Real Sociedad. [...] Una Roma concreta e convincente, capace di segnare un gol per tempo con tre tiri in porta appena. Prima grazie al tap in di El Shaarawy, al termine di una sgroppata di 80 metri, e su invito geniale di Abraham. Poi con il colpo di testa di Kumbulla su corner: il quattordicesimo gol stagionale della Roma arrivato da palla inattiva. […] Ieri intanto la Procura Figc ha concluso le indagini sul quarto uomo Serra, annunciando il suo deferimento per mancata correttezza dopo la lite con lo Special One. Che aspetta oggi il verdetto della Corte d'Appello sulla squalifica di 2 giornate.

(La Repubblica)