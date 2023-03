La Curva Sud è la Maestrelli: la polemica dei giallorossi

Percorrere tutta viale delle Olimpiadi, poi in fondo a sinistra. Lì si ritroveranno i 23.000 tifosi giallorossi che hanno mandato sold out l'intera Curva Sud. Ma sul biglietto ci sarà scritto altro: Curva Maestrelli, ingresso 19. Nessun riferimento al nome ufficiale del settore dello Stadio Olimpico, "casa" del cuore pulsante del tifo romanista.

«Curva Maestrelli, mai sentito questo nome». La battuta rimbalza sui social romanisti da diversi giorni, da quando la Lazio ha inviato i biglietti del derby agli abbonati giallorossi. «Forse vado a vedere un'altra partita», è la risposta sarcastica di chi quel nome non vuole proprio sentirlo.

La Lazio a ottobre scorso ha deciso di intitolare la Curva Sud dello Stadio Olimpico a Tommaso Maestrelli, allenatore del primo scudetto. Una nomenclatura valida solo per le gare in cui la Lazio è padrona di casa. Diventata ormai abitudine per i biancocelesti e da oggi novità (mal digerita) per quelli giallorossi.

Senza uno stadio di proprietà, Roma e Lazio sono locatarie dell'impianto del Foro Italico, con facoltà di personalizzazione dell'impianto quando "in uso". La stessa Roma da qualche anno ha ribattezzato una zona della Tribuna Monte Mario con il nome di "1927", anno di fondazione del club.

(La Repubblica)