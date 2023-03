La Corte d’Appello: “Mourinho senza scuse”. Serra in Procura

Il tormentone prosegue. Cosi suoi “se”, i suoi “ma”, le sue attese (domani verrà ascoltato l’arbitro Serra) e – adesso – con le motivazioni che hanno indotto la Corte d’Appello Federale a respingere il ricorso della Roma e a confermare le due giornate di squalifica (dopo la sospensione) a José Mourinho per i fatti di Cremonese-Roma. [...] Intanto, l’arbitro Marco Serra verrà ascoltato domani dalla Procura Federale, anche dopo l’uscita di un labiale che parrebbe diverso dalle frasi rilasciate a “Le Iene”. «Finalmente si potrà chiarire che è stato un equivoco – racconta il legale dell’arbitro Gabriele Bordoni -. Non ha detto niente di male. Mani in tasca? Non si è trattato di un gesto provocatorio. Faceva freddo. Riteniamo che la vicenda si debba ricomporre e vada verso l’archiviazione».

(gasport)