Karsdorp operato al naso, Matic verso il rientro. La tentazione del falso 9

Karsdorp ko, mentre Matic conta di essere a disposizione dopo il forfait in extremis l’altra sera a San Sebastian. Le due notizie in arrivo da Trigoria, cambiano poco nel possibile assetto di domani. A meno che Mourinho non abbia in serbo la classica sorpresa. (...) La Roma arriva stanca al derby e sia Belotti che Abraham non vivono un momento felice. L’inglese giovedì è rimasto in panchina, il Gallo – nonostante l’impegno profuso – non ha mai tirato in porta. L’idea di giocare senza regalare punti di riferimento, con Dybala e Pellegrini ad alternarsi nella posizione di falso nueve, ronza nella testa dello Special. (...)

(Il Messaggero)