Joya-Juve: brutta fine. Tifosi duri con Dybala

Cantava e canta Antonello Venditti che "Certi amori non finiscano, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Un ritornello entrato nella testa e nel cuore di centinaia di migliaia di italiani per ragioni facilmente intuibili. Bene, se per molti questa canzone è la preferita, ben difficilmente potrà esserlo per Paulo Dybala, romanista d'adozione e non di nascita come chi ha scritto uno dei pezzi più amati in Italia. Finora non è stata intentata una causa e Paulo non vorrebbe citare la Juve. (...) Ma la tifoseria bianconera ha iniziato a scaldarsi sul web per ciò che sarebbe emerso dalle intenzioni dell'entourage del giocatore. Infatti per il futuro si potrebbe prospettare un contenzioso legale volto a ottenere un indennizzo per la differenza tra ciò che avrebbe percepito con il quinquennale imbastito con ibianconeri, ma mai giunto in porto con l'accordo finale, e quello che prende e prenderà con l'attuale club giallorosso in base al triennale firmato, questo si. Il delta tra ciò che sarebbe potuto essere e ciò che sarà arriverebbe a sfiorare i 50 milioni.(...) Il giocatore argentino non ha intentato nessuna causa contro la Juventus, fiducioso probabilmente di vedersi corrispondere i circa tre milioni ancora mancanti entro il tempo prestabilito: indiscrezioni citano la fine del prossimo mese la data ultima per onorare l'impegno economico. Per quanto riguarda invece il delta tra ciò che avrebbe preso se la trattativa con la Juve fosse arrivata alla doppia firma e invece ciò che ha pattuito di percepire con la Roma per il triennale occorre specificare che l'idea di sperimentane la richiesta dell'indennizzo (un paio di mlioni) non sarebbe del centravanti.. Bensì, appunto, una ipotesi in via di valutazione da parte del suo entourage. Alla Juventus in ogni caso sono sereni, in quanto la lunga trattativa oggetto di rilanci su rilanci, dettagli su dettagli, non ha mai assunto lo status di contratto. (...)

(Tuttosport)