Josè torna da Lisbona e cerca soluzioni. Difesa in emergenza: tocca a Llorente

Il volo da Lisbona, supponiamo, sarà stato pieno di pensieri. José Mourinho, sbarcato ieri sera a Fiumicino, oggi ricomincerà gli allenamenti a Trigoria, affrontando una vera e propria emergenza in difesa. Contro la Sampdoria, infatti, ci saranno Mancini e Ibanez squalificati, così come Cristante. [...] Karsdorp è stato operato al ginocchio destro. E allora lo Special One dovrà inventarsi qualcosa. Detto che Smalling e il nuovo arrivo Llorente saranno di sicuro titolari, se vorrà confermare la difesa a tre potrebbe ripescare Celik per fargli fare il centrale di destra, oppure arretrare Matic. [...]

(gasport)