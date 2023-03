José punta sui titolari: ecco Cristante e Mancini. Smalling non riposa mai

Due partite in tre giorni che scriveranno il destino della Roma. Passare ai quarti di Europa League partendo dal 2-0 dell'andata contro la Real Sociedad e battere la Lazio per tornare in zona Champions. È il momento delle scelte per José Mourinho che ritroverà Lorenzo Pellegrini, con il caschetto protettivo e un paio di sedute di lavoro sulle gambe, ma dovrebbe giocare sia in Spagna sia nel derby di domenica. Con lui sulla trequarti anche Dybala, mentre il terminale offensivo sarà Abraham.

A centrocampo può risposare Matic, sempre titolare negli ultimi tre match. Lascerà il posto a Cristante reduce da un turno di squalifica in campionato, accanto a lui Wijnaldum. L'olandese non è in forma impeccabile, ma ha bisogno di mettere minuti sulle gambe. Sulle fasce Zalewski (o Karsdorp) e Spinazzola, mentre la difesa tornerà quella titolare con Mancini, Smalling e Ibanez.

Pochi cambi per il derby: rientrerà Matic e potrebbe riposare Wijnaldum. Più remota l'ipotesi di assegnare a Dybala il ruolo di falso nove scartando Abraham dal reparto offensivo come è accaduto contro la Juventus. Belotti migliora, punta a tornare tre i convocati.

