José, esplode la rabbia: il ricorso è respinto e ritornano le manette

José Mourinho salterà il Sassuolo e il derby. La Corte sportiva d'Appello infatti ha respinto il ricorso presentato dalla Roma per le due giornate di squalifica inflitte al tecnico in seguito alla lite con il IV Uomo Serra nel corso della gara contro la Cremonese. Una decisione che ha preso in contropiede sia la società sia il tecnico, che ha deciso di replicare su Instagram con il gesto delle manette come fece 13 anni fa. Il club intanto ha scelto di entrare in silenzio stampa per le prossime due partite. La Corte d'Appello ha tenuto conto esclusivamente del referto arbitrale, credendo alla versione del IV Uomo. Stona a questo punto anche l'aver concesso una sospensiva. L'impressione è che la vicenda proceda per binari separati: Serra ha sbagliato e verrà punito, Mourinho, essendo recidivo, paga anche il pregresso.

(Il Messaggero)