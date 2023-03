José e gli arbitri che non meritiamo

[...] Perché non si dovrebbe poter giudicare la lealtà e l'adeguatezza del quarto uomo con le immagini della tv, quando l'interpretazione del suo labiale è univoca e non lascia dubbi sul senso oltraggioso e intimidatorio delle parole rivolte a Mourinho? [...] La funzione del quarto uomo non è solo quella di supportare il direttore di gara nelle decisioni, ma anche quella di fare da cuscinetto nel rapporto con le panchine. La sua estraneità al rettangolo verde dovrebbe essere una garanzia di imparzialità ed equilibrio. La condotta di Serra racconta l'esatto contrario. Le parole indirizzate a Mourinho sono inaccettabili, e il suo successivo richiamo all'arbitro per l'espulsione del tecnico suona come un gesto di killeraggio premeditato. Di fronte al quale perde qualunque rilevanza l'atteggiamento del portoghese. Qualunque cosa avesse detto e fatto l'allenatore della Roma non giustificherebbe il bullismo del quarto uomo. [...] Comunque vada a finire, il prestigio della classe arbitrale merita ben altri interpreti. Qui non si tratta di punire qualcuno, ma di adeguare il bagaglio di qualità e stile alle responsabilità del ruolo.

(corsport - A. Barbano)