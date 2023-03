In quattro per il bingo, l’Italia prova il colpo

L’Europa di contorno ha altre quattro italiane da aggiungere al menu dei quarti di finale. Tutto è possibile, specialmente per Juventus, Roma e Fiorentina. L’avversario più difficile, ma anche il vantaggio più ampio da custodire (2-0), ce l’ha la Roma, a San Sebastian contro la Real Sociedad. “Non siamo una squadra da coppa”, dice Mourinho, “ma una squadra di gente seria, che lavora al massimo ma fa fatica a giocare tante partite. Ci sono squadre che hanno 24-25-26 giocatori, tutti uguali a livello di potenziale e di esperienza e per loro non è un problema”. [...]

(La Repubblica)