In Europa torna Cristante, Pellegrini resta in dubbio

La sconfitta con il Sassuolo è la seconda beffa dopo la Cremonese, la seconda volta che la squadra fallisce l'aggancio al secondo posto. Di League adesso però in testa la Roma dovrà avere solo l'Europa, quindi il ritorno degli ottavi di finale contro la Real Sociedad.

Oggi alle 11 i giallorossi rientreranno a Trigoria per svolgere terapie e lavoro di scarico. La buona notizia per la Roma è che giovedì tornerà in panchina Mourinho e in campo Cristante. Il centrocampista contro gli emiliani ha scontato il turno di squalifica e riprenderà il suo posto accanto a Matic.

Restano da valutare le condizioni di Pellegrini. Il capitano non è ancora nelle migliori condizioni per via del colpo alla testa subito nella gara d'andata. Oggi il giocatore però dovrà ripetere tutti gli esami strumentali per accertarsi delle sue buone condizioni e la sua presenza, vista l'importante ferita alla testa, è ancora in dubbio. Potrebbe anche dover dare forfait contro la Real Sociedad per poi essere a disposizione (forse con un caschetto protettivo) nel derby di domenica prossima.

Anche Belotti sta recuperando. L'attaccante dovrà portare un tutore e contro gli spagnoli potrebbe andare in panchina. A San Sebastian tornerà la difesa titolare, quindi con Mancini, Smalling e Ibañez. A centrocampo Mourinho non può fare a meno di Matic, mentre sulle fasce probabile l'impiego di Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra. Tornerà titolare anche Dybala, probabilmente con El Shaarawy vicino: entrambi alle spalle di Abraham.

(Corsport)