Immobile: calvario infinito

Immobile crolla di nuovo in un calvario infinito. Per riaverlo al derby servirà un autentico miracolo. Terza lesione consecutiva di primo grado al solito flessore sinistro, dopo quella più grave di ottobre al destro. Fuori nel doppio ottavo di Conference League contro l'Az Alkmaar, sabato a Bologna e - folle marcia di recupero a parte - anche con la Roma il prossimo 19 marzo. In teoria, se ne riparlerà al rientro dopo la sosta per il campionato.

Nemmeno l'Italia del Mancio potrà contare su Ciro. Ieri mattina, dopo gli esami, anche il triste e scontato responso. Nemmeno Sarri si dà pace, è furioso perché la Lazio è l'unica squadra d'Europa ad aver affrontato questa stagione con un solo attaccante di ruolo. Anzi, alle luce dei continui forfait, praticamente senza Ciro.

(Il Messaggero)