Il verdetto che difende l'indifendibile

Il giudice di Acchiappacitrulli era sinceramente commosso mentre ascoltava la storia di Pinocchio, a cui il Gatto e la Volpe avevano sottratto le monete: "Questo povero diavolo è stato derubato - disse ai gendarmi -, pigliatelo dunque, e mettetelo subito in prigione". Così ha fatto anche la giustizia sportiva. Con una mano ha avviato il deferimento di Marco Serra, perché Mourinho aveva ragione, con l'altra ha punito Mourinho, perché il quarto uomo non aveva torto. [...] L'arbitro è sempre l'arbitro e il suo deferimento è già una delegittimazione del ruolo. L'assoluzione dell'allenatore avrebbe rappresentato un colpo traballante per la credibilità dell'Aia. Allo stesso modo Mourinho è sempre Mourinho, e cioè il recidivo già espulso due volte in questo campionato.

[...] Verdetti come questi hanno solo due punti deboli: la logica e la coerenza. ma la classe dirigente del calcio è ancora convinta che si tratti di dettagli. [...] La squalifica di un turno sarebbe stata la giusta misura per una condotta, quella di Mou, che ha avuto un chiaro innesco nelle parole offensive del quarto uomo. La conferma dei due turni invece è una scelta di difendere l'Istituzione, anche quando essa è indifendibile. [...]

(corsport - A. Barbano)