Il presidente della CBF, Ednaldo Rodrigues, come riportato dal sito sportivo brasiliano, ad aprile viaggerà in Europa per cercare di trovare un accordo per l’ingaggio di un allenatore per la Nazionale. La prima scelta è Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid. Come altra opzione figura anche il nome di Josè Mourinho, accostato al ruolo di ct brasiliano già da qualche mese.

(uol.com.br)

VAI ALLA NOTIZIA ORIGINALE