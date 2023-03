Ibanez senza pace: quanti veleni dal derby. E Roger lascia pure i Social

Lo hanno raffigurato come un agente segreto, una quinta colonna, un supereroe dalla doppia identità, come il Joker, un personaggio disegnato da Zero Calcare, un terribile incubo che può provocare «stati d’ansia, disturbi del sonno e terrore immotivati». Oppure nel modo più semplice del mondo: con la maglia della Lazio addosso, pronto a far capire a tutti come abbia compiuto nella maniera migliore la sua missione. La malinconica verità, invece, racconta altro: si tratta solo di Roger Ibanez che, da recidivo, ancora una volta ha indirizzato il derby a favore della squadra biancoceleste, attirandosi addosso gli strali di tutti i tifosi giallorossi e le prese in giro dei sostenitori della Lazio. Quanto basta per condannarlo a una domenica bestiale, che ha avuto come prima ripercussione la decisione di bloccare i suoi social ai commenti. [...] Stavolta scuse non sono arrivate, ma è ovvio che il brasiliano sa bene come dovrà sudare per riconquistare la fiducia dei tifosi, soprattutto quando si avvicineranno altri derby, sempre che il mercato non lo porti altrove. Non dimentichiamo infatti che Ibanez – derby a parte – è un giocatore che ha molta credibilità internazionale e che quindi ha attirato l’attenzione di diverse società in tutta Europa. Sarà lui a consentire alla Roma – che naturalmente lo difende – di fare una buona plusvalenza? [...]

(gasport)