Sabato 8 aprile, a Torino, i tifosi della Roma torneranno a seguire la squadra lontano dall'Olimpico, dopo due mesi di trasferte vietate per gli scontri sull'A1 con gli ultrà del Napoli. I 1.500 tagliandi per la sfida contro i granata sono andati esauriti ieri in poche ore.

(Corsera)