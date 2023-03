I soliti cori antisemiti e una maglia choc. Piantedosi: “Individuare i responsabili”

Dito di nuovo puntato contro gli ultrà biancocelesti all’Olimpico: "Una curva intera che canta cori antisemiti, un ‘tifoso’ in tribuna con la maglia Hitlerson e il numero 88 e noi, come sempre, gli unici a indignarci e a protestare. Possibile che tutti continuino a far finta di nulla?", scrive su Twitter la presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello."Anpi sta valutando gli estremi di un’azione di carattere penale", giura il presidente, Gianfranco Pagliarulo. [...] Da ieri la società biancoceleste ha subito aiutato le forze dell’ordine a identificare i soggetti responsabili. Gli 007 della Procura Federale domenica lo hanno sentito e trasferito a Gerardo Mastrandrea, che oggi probabilmente comminerà un’ammenda salata per l’accaduto. La Curva Nord, già squalificata in passato per razzismo, resta però nel mirino del procuratore Chiné, che ha acquisito dalla Questura di Napoli ulteriore materiale sui fatti del Maradona sotto indagine dallo scorso 3 marzo. Se accertati, i buu a Osimhen potrebbero costare molto più cari, con Lazio-Juve a rischio settore chiuso.

(Il Messaggero)