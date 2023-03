I due mesi della verità di Wijnaldum

IL TEMPO (L. PES) - Due mesi per prendersi la Roma. Saranno settimane chiave per il futuro di Gini Wijnaldum, che dopo aver riconquistato un posto in nazionale (stasera l'Olanda in campo) vuole imporsi anche in giallorosso, in attesa di capire quale sarà il suo futuro. Non è stata certamente una stagione facile per il centrocampista ex Liverpool, che dopo il tanto atteso sbarco a Ciampino e il bagno di folla che lo coinvolse da subito, ha dovuto superare mille difficoltà prima di potersi godere appieno la sua avventura nella Capitale. Il brutto infortunio alla tibia del 21 agosto, la scelta di non operarsi e il lungo calvario prima del tanto atteso rientro. Prima la convocazione del 1 febbraio in Coppa Italia, poi il secondo «esordio» al Via del Mare di Lecce l'11 febbraio. Da lì Wijnaldum ha messo insieme 10 presenze tra campionato ed Europa League, per un totale di 475 minuti e un gol (seppur inutile) segnato all'Olimpico contro il Sassuolo. Tutte da titolare le ultime 4 di campionato, dove si è alternato tra il ruolo di trequarti e quello di mediano. Il lungo stop ha tolto a Mourinho una pedina fondamentale per il suo scacchiere tattico, e ora il portoghese aspetta con ansia suoi progressi. La brillantezza fisica è ancora da ritrovare, ma al momento a Georginio sembra mancare anche il ritmo partita. Tutto abbastanza prevedibile dopo sei mesi di assenza dal calcio giocato, ma questa sosta servirà anche a lui per rimettersi in carreggiata. Il miglior Wijnaldum serve alla Roma, ma anche a sé stesso. In estate i giallorossi si sono accordati con il PSG per un prestito con un diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Cifra non eccessiva per uno del suo livello, ma quello che sposta nella trattativa è l'ingaggio alto (ora percepisce 8 più 2 bonus, ma se restasse scatterebbe il Decreto Crescita) del giocatore. Il finale di stagione sarà importante in ottica club per decidere sull'eventuale riscatto di Wijnaldum, con l'idea del rinnovo del prestito che al momento non è tra le priorità, vista la scadenza del contratto nel 2024 che obbligherebbe ad un prolungamento con i francesi per partire nuovamente a titolo temporaneo. Superfluo discutere sul valore assoluto, anche dopo un infortunio del genere, ma i paletti del fair-play finanziario e alcuni rinnovi da decifrare (Smalling, El Shaarawy e Belotti), obbligano Pinto a una riflessione e ad un'attenta valutazione. Giorni di vacanza per la squadra, che tornerà ad allenarsi all'inizio della prossima settimana (28 marzo) per preparare la sfida alla Samporia. Tra i giallorossi in giro per il mondo, non preoccupa la botta alla spalla di Dybala, che sta bene e continua ad allenarsi con l'Argentina. Pochissimi biglietti (in tribuna d'onore) rimasti, invece, per Roma-Feyenoord.