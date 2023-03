Gualtieri, appello a Piantedosi: «Vietare ai tifosi del Feyenoord la trasferta»

Il primo a non volere gli ultrà del Feyenoord a Roma è proprio il sindaco Roberto Gualtieri. «Ho chiesto al ministro Piantedosi di valutare l'ipotesi del divieto di trasferta per i tifosi del Feyenoord e quindi di avere un atteggiamento molto duro a tutela della città di Roma e del Paese perché abbiamo già visto episodi di violenza molto gravi. Poi a maggior ragione per un momento così delicato per la città». L'appuntamento, dopo il sorteggio Europa League di ieri, è per il 20 aprile prossi-mo per la gara di ritorno dei quarti di finale. (...) «Ho chiamato il ministro espri-mendo la mia preoccupazio-ne per questo incontro che avviene proprio alla vigilia dell'arrivo degli ispettori del Bie per l'Expo di Roma - sotto-linea ancora il primo cittadi-no -, quindi c'è un'ulteriore ragione per avere particolare attenzione. Ho trovato piena disponibilità da parte del mi-nistro a fare gli interventi più appropriati». (...) Riguardo al doppio incontro fra Roma e Feyenoord non vengono esclusi drastici provvedimenti in entrambe le direzioni. Tanto più che, sebbene aggrediti, gli stessi ultrà romanisti sono stati protagonisti di tafferugli anche giovedì sera a San Sebastian prima della partita contro il Real Sociedad. Quindi da una parte è probabile, come è accaduto già nel settembre 2022 per la partita Lazio-Feyenoord di Europa League, il divieto di trasferta.

(corsera)