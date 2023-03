Guaio Mou: Karsdorp ancora Ko

Non è stagione. E adesso, per Rick Karsdorp potrebbe anche essersi conclusa in antici-po. Il terzino giallorosso, che nei giorni scorsi era stato sottoposto ad un intervento chirurgico per ridurre la frattura delle ossa nasali riportata durante il match con la Real Sociedad, ieri è stato operato in seguito alla lesione del menisco interno del ginocchio sinistro rimediata nella stessa azione. Un intervento che normalmente come diagnosi comporta 30-40 giorni di stop. [...] Con il campionato che si conclude il 4 giugno, vien da sé che la stagione è ampiamente compromessa. [...] Karsdorp era l’unico degli esterni che già in passato era stato impiegato nella difesa a tre. Ora, dopo le decisioni del giudice sportivo che ha squalificato per un turno Ibañez, Mancini e Cristante, con Kumbulla che dovrà scontare il secondo turno di stop dopo il calcio rifilato a Berardi, alla ripresa contro la Sampdoria, José avrà a disposizione soltanto due centrali: Smalling e Llorente.

(Il Messaggero)