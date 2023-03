Gli stadi e la sfida da non perdere

Basta per dire che siamo drammaticamente indietro? Certo che basta, senza scomodare lo studio del portale Money tra i tifosi europei che hanno votato i migliori impianti: il primo italiano è il Meazza, undicesimo, dal quale Inter e Milan stanno scappando gambe levate. Tutto questo per sottolineare che forse nella settimana che si è chiusa potrebbero essere state spese le ultime parole prima di passare ai fatti. Perché la VII Commissione del Senato ha impegnato il Governo a "sostenere e qualificare la candidatura avanzata dalla Federcalcio per gli Europei del 2032". [...]

L'avversaria sarà la Turchia [...]. A via Allegri si conta su aiuti importanti da parte del Governo, perché l'impresa non sarà facile. Delle undici città indicate, appena tre hanno impianti a posto, e sono Torino con lo Stadium, Milano e Roma. Altre tre hanno progetti approvati e finanziati, Cagliari, Bologna e Firenze. Poi ci sono cinque buchi, e sono gli impianti di Verona, Genova, Palermo, Bari e Napoli (nonostante i lavori per le Universiadi), che dovranno subire una risistemata (restyling, se preferite) sostanziale.

[...] A fine estate l'Uefa assegnerà l'Europeo, poi ci saranno, se sapremo essere più convincenti del Sultano, nove anni per dare al calcio italiano i mezzi fondamentali per avvicinarsi definitivamente all'Europa che conta. Un game over, in questo caso, sarebbe imperdonabile.

(Pietro Cabras - Il Messaggero)