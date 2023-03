IL TEMPO - Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 26ª giornata, ha squalificato per due giornate il difensore della Roma Marash Kumbulla «per avere, al 47° del primo tempo, con gioco in svolgimento, con il pallone nelle mani del proprio portiere, colpito con un calcio alla gamba un calciatore della squadra avversaria». Stop di un turno per Giroud (Milan), Rincon (Sampdoria), Tressoldi (Sassuolo) e Vecino (Lazio).