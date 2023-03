Friedkin, trasvolata per l'Eca ma non ha tempo per José

Il futuro di José Mourinho resta un'incognita, nonostante il contratto con scadenza 2024. Il tecnico avrebbe voluto incontrare il presidente Dan Friedkin durante la sosta, lui invece è salito su un aereo a Los Angeles, ha viaggiato per oltre 14 ore, ha fatto scalo in Inghilterra e poi si è diretto a Budapest. Nessun contatto con lo Special One. L'obiettivo del viaggio, in qualità di membro del comitato esecutivo, era di partecipare all'assemblea generale dell'Eca. (...) Essere in contatto con le personalità più importanti del mondo del calcio, dialogare con i presidenti di club internazionali e stringere rapporti di business, è uno dei motivi per cui l'imprenditore statunitense ha scelto di comprare la Roma. (...) Ecco perché Mourinho, per adesso, può aspettare: in ballo c'è il futuro del club. La Roma è una società in perdita, ha un bilancio in profondo rosso e a settembre ha chiuso un settlement agreement

con la Uefa che la obbligherà a fare mercato con il freno a mano tirato. Solo la qualificazione in Champions può garantire un'entrata di circa 50 milioni da utilizzare in estate per acquistare rinforzi. Ed è questo ció che vorrebbe sapere José: cosa succederà se la squadra non riuscirà a centrare l'obiettivo? Presumibilmente, verrà messa in atto una strategia simile a quella dell'anno scorso, ossia rinforzare la rosa con parametri zero e prestiti o comprare nuovi giocatori con le plusvalenze delle cessioni. Uno scenario che Mourinho non avrebbe intenzione di accettare. (...)

(Il Messaggero)