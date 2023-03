Friedkin chiede tempo a Mou

[...] I Friedkin non vogliono creare turbative all'interno dello spogliatoio in questa fase cruciale della stagione. Per questo anche la questione rinnovi è rinviata al termine del campionato. Mourinho vorrebbe garanzie adesso, ma dovrà attendere e poi farà la sue valutazioni. Vuole avere una squadra attrezzata per vincere, non come quest'anno che con gli impegni ravvicinati è andato spesso in difficoltà. Tiago Pinto ha un buon rapporto con i Friedkin, è lui il loro interlocutore per la sfera tecnica, il portoghese sa quello che vogliono e ha imparato a muoversi. […] La permanenza di Mourinho sulla panchina della Roma non è affatto sicura, nonostante l'ultimo anno di contratto.

Vuole garanzie sul progetto futuro dei giallorossi. Mourinho per continuare a rimanere sulla panchina della Roma vuole rinforzare la squadra. Sarà fondamentale la qualificazione in Champions. La squadra è nei quarti di finale di Europa League e ha tre punti in più i rispetto a un anno fa, nonostante tre sconfitte nelle ultime quauro partite. Finora sono mancati i gol: sono dieci in meno rispetto allo scorso campionato. Mancano soprattutto quelli di Abraham, 13 in meno. […] Per le garanzie sugli acquisti e sulla validità progettuale, Mou vuole confrontarsi direttamente con i Friedkin. Per verificare se coincidono ancora gli obiettivi fissati un anno e mezzo fa al momento della firma.

(corsport)