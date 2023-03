Frasi a Mou, arbitro Serra deferito

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Si sono concluse ieri le indagini della Procura della

FIGC in seguito al caso Serra-Mourinho. Giuseppe Chine, a capo della Procura, ha notificato all'arbitro l'avviso di deferimento. Al fischietto della sezione di Torino è stato contestato la violazione dell'articolo 4 del codice di giustizia sportiva e del codice deontologico dell'AIA, facenti riferimento ai principi di lealtà e correttezza. Serra avrà a disposizione cinque giorni per presentare la propria difesa e chiedere un interrogatorio, oppure patteggiare per dimezzare la pena. Successivamente scatterà il deferimento da parte del tribunale della FIGC. Nella giornata di oggi invece verrà invece arriverà la sentenza della Corte Sportiva d'Appello in merito alla squalifica di due giornate a Mourinho sempre per gli avvenimenti di Cremonese-Roma. La sanzione potrà essere rimossa, dimezzata - con il tecnico portoghese che salterebbe solamente la gara col Sassuolo - o confermata, impedendo allo Special One di sedersi in panchina nel derby del prossimo 19 marzo.