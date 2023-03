Festa Sarri: «José a me sta simpatico, ma abbiamo vinto il derby. Non ci interessa rispondere»

Terzo derby vinto su quattro giocati, una doppietta andata-ritorno che mancava da undici anni e senza un gol al passivo, per Maurizio Sarri. «Nella mia carriera mi è capitato di giocare tante partite importanti, anche in stadi come il Bernabeu, ma ho sempre dormito la notte prima della gara. Stavolta no. Il derby romano ti dà una pressione che non ha eguali. E più ne vivi più questa pressione aumenta. Siamo contenti soprattutto per il popolo laziale», le sue dichiarazioni nel post partita. Ora per la Lazio, in vantaggio di 5 punti sulla Roma, la Champions diventa un traguardo sempre più concreto: «Può essere la fuga giusta? Non lo so, anche perché ci aspettano ancora tanti gran premi della montagna... E sulla carta abbiamo un calendario più difficile rispetto alle altre».

Infine, Sarri ha parlato di Mourinho: «Ma lui è fatto così, va lasciato stare. A me sta anche simpatico. Noi abbiamo vinto il derby e basta, non ci interessa rispondere a Mourinho».

(Gasport)