Serve l'impresa alla Roma Femminile di Spugna, che oggi alle ore 14:30 dovrà ribaltare la sconfitta per 1-0 subita contro il Milan per accedere alla terza finale di Coppa Italia consecutiva. “Abbiamo le qualità e la voglia di vincere la partita. All’andata non abbiamo fatto la nostra miglior gara, ma qualcosa di buono s’è visto soprattutto nel secondo tempo. Da lì dobbiamo ripartire”, ha detto Spugna alla vigilia.

(Il Messaggero)