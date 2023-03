Faticanti: "Voglio l'Europeo. Imparo da Matic"

CORSPORT - Non c'è neppure bisogno di chiedere a Giacomo Faticanti chi o cosa voglia diventare da grande: tifa Roma, indossa la 16, gioca davanti alla difesa e porta la fascia di capitano sia in giallorosso sia in Nazionale. Il primavera giallorosso ha rilasciato un’intervista al quotidiano parlando anche del suo percorso da aggregato in prima squadra e della scelta del numero di maglia. Queste le sue dichiarazioni:

Quanto si sente migliorato rispetto a un anno fa?

«Tanto. Stare a contatto con la prima squadra ed esordire in Europa mi ha aiutato tanto.

Vivi la quotidianità di un club importante, capisci le dinamiche dei grandi, vedi campioni che non si accontentano mai».

Da chi sta imparando di più?

«Matic, un ragazzo straordinario e un esempio per me. Mi da tanti consigli».

[…]

Il numero 16 non lo abbandona mai, vero?

«Mai. E parte di me e lo indosso per il mio idolo». Sappiamo tutti chi è.

[...]