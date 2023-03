Europa League, passa la linea Uefa: tifosi del Feyenoord allo stadio

Roma-Feyenoord si giocherà con i tifosi ospiti all’Olimpico. Si va verso questa decisione dopo giorni di consultazioni tra forze dell’ordine ed istituzioni italiane e olandesi, con la supervisione dell’Uefa, per il ritorno del quarto di finale di Europa League. Non ci sarà nessun divieto di trasferta a Roma per i tifosi olandesi, nonostante il timore di disordini e scontri tra gli ultras e la richiesta del sindaco Gualtieri. (...) Troppo importante il palcoscenico europeo per chiudere ancora una volta le frontiere ai tifosi ospiti, con il rischio che si replichino comunque i disordini visti a Napoli due settimane fa. (...) L’Uefa non vede di buon occhio i divieti ai tifosi, per questo tutte le parti in causa stanno lavorando per l’apertura del settore ospiti, anche in ottica della candidatura italiana ad ospitare gli Europei nel 2032. (...)

(La Repubblica)