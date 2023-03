Esami a posto: Pellegrini ritorna con il “caschetto”

Dall’infermeria di Trigoria arrivano (parziali) buone notizie per José Mourinho. Ieri mattina, infatti, Lorenzo Pellegrini si è sottoposto agli esami strumentali di controllo, dopo i 30 punti di sutura che gli sono stati applicati in seguito all’infortunio alla testa rimediato nel match di andata contro la Real Sociedad. [...] Ancora in dubbio, invece, la presenza di Andrea Belotti, operato nei giorni scorsi alla mano: il Gallo vorrebbe esserci già per la Coppa, ma se non dovesse farcela l’obiettivo è il derby. Stesso discorso per Solbakken, che in Europa non potrebbe comunque giocare visto che non è nella lista Uefa: rientrerà contro la Lazio.

(corsera)