Esame di maturità

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma è chiamata a una prova di maturità dopo le vittorie con Juve e Real Sociedad: l'obiettivo è agganciare il secondo posto e provare a scavalcare la Lazio prima del derby. Oggi pomeriggio - calcio d'inizio alle ore 18 - i giallorossi affronteranno ancora allo stadio Olimpico il Sassuolo di Dionisi cercando di battere la stanchezza. Non siederà in panchina José Mourinho: il ricorso per le due giornate di squalifica è stato respinto, e il tecnico portoghese sarà costretto ad assistere al match dalla tribuna, al suo posto ci sarà Salvatore Foti, ancora imbattuto in serie A, con quattro vittorie e un pareggio nella gare che si è ritrovato da solo. Sarà fondamentale il supporto dei tifosi: dopo la spinta in Europa League, l'Olimpico è pronto a registrare l'ennesimo sold out stagionale, con più di 60mila biglietti venduti. Sarà la sfida numero venti tra le due squadre: il Sassuolo ha vinto una sola volta, sono invece nove i pareggi e nove le vittorie dei giallorossi. L'ultima risale al 21 settembre 2021, quando il gol di El Shaarawy nei minuti di recupero fece scattare Mourinho dalla panchina per unirsi ai festeggiamenti della squadra sotto la Curva Sud: oltre ai tre pun-ti, il tecnico portoghese festeggiava infatti un successo alla sua millesima partita in carriera come allenatore.

Partita speciale anche per Davide Frattesi: l'ex primavera della Roma non ha mai nascosto la sua volontà di tornare a vestire la maglia giallorossa, e nella scorsa estate è andato vicinissimo a realizzare il suo sogno. Il prezzo fissato dei neroverdi fu ritenuto tuttavia eccessivo da Tiago Pinto, che decise di virare su altri profili. Il centrocampista è tornato a parlare della vicenda a margine della sfida: «La trattativa non si concretizzò per un paio di milioni, ci sono rimasto male, ma adesso non ci penso più».

Ieri ha parlato anche Dionisi, il tecnico del Sassuolo spera di trovare una Roma stanca dall'impegno infrasettimanale: «Noi dovremo essere bravi a sopperire le differenze a livello individuale con un lavoro di squadra, sono molto fisici e difendono bene, ovviamente la speranza è che loro abbiano un po' subito la fatica della gara di giovedì».

Con la gara di oggi pomeriggio iniziano sette giorni cruciali nella stagione della Roma, che da qui alla sosta per le nazionali, dovrà dimostrare di essere in grado di saper lottare su più fronti.