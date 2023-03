Equilibrio e palleggio. Garantisce Nemanja

Equilibrio e prudenza per la Champions. Palleggio e compattezza per riprendere subito quota dopo la frenata di Cremona. Mourinho l'ha preparata cosi, pesando la qualità (assoluta) e la brillantezza (attuale) della Juve di Allegri. E, per allestire il suo piano, ha scelto l'interprete che meglio può rappresentarlo in campo: Nemanja Matic. (...) Si è preso questa responsabilità. E si è fatto trovare preparato. Come sempre, del resto. Matic, dunque, senatore e fedelissimo di Mou. Non c'è da stupirsi. Su 35 partite stagionali, è entrato in campo in 32 con 24 presenze su 25 gare di campionato delle quali 12 da titolare. Mourinho gli ha concesso già più di duemila minuti. (...) Spesso lo ha schierato accanto a Cristante pur consapevole che per le caratteristiche di Nemanja e di Byan, la coppia non è assortita bene. Sono due giocatori con lo stesso passo ai quali, però, difficilmente rinuncia. Anche in tandem. Matic, contro i bianconeri, ha subito fatto la voce grossa. Ha spaventato Fagioli con un recupero decisivo in area giallorossa per fermare un contropiede pericoloso della Juve. Sempre nel primo tempo ha usato i tacchetti contro Cuadrado, forzando il pressing nella metà campo avversaria. Quando la Roma è passata in vantaggio nella ripresa, si é abbassato. Posizione strategica. Si è piazzato davanti alla difesa a fare muro. E la sua prestazione è diventata più di sostanza e di presenza. (...)

(corsport)