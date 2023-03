Emergenza col Sassuolo: Kumbulla si candida. Dybala fa gli straordinari

È il momento delle scelte. Tre partite in una settimana costringono Josè Mourinho a centellinare le energie di tutti e recuperare il prima possibile qualche infortunato. Ieri Andrea Belotti ha subito un intervento chirurgico di osteosintesi a seguito della frattura del terzo e del quarto metacarpo della mano destra rimediata nella gara contro la Real Sociedad. Non sarà disponibile per questa sera contro il Sassuolo, ma Mourinho conta di recuperarlo, magari con un tutore, per l’Europa League di giovedì o per il derby. [...] Formazione (quasi) obbligata quella che Mourinho schiererà contro la squadra di Dionisi, considerando anche la squalifica di Cristante. La difesa sarà composta dai titolari, anche se Mancini è in diffida e con un giallo rischierebbe il derby. Kumbulla sarebbe pronto a prendere il suo posto o quello di Smalling (in odore di rinnovo) qualora Josè decidesse di chiamarlo in causa. A centrocampo Matic-Wijnaldum [...] Sulle fasce Zalewski e Spinazzola, mentre Dybala sulla trequarti farà gli straordinari dopo quattro gare consecutive da titolare. Accanto a lui El Shaarawy, galvanizzato dal 2-0 agli spagnoli, e in attacco Abraham

(Il Messaggero)