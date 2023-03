L'effetto Serra ha lasciato il segno. Nella Roma, in Mourinho e nel suo staff. Perché José avrà anche rimediato due giornate di squalitica più 10mila euro di ammenda («per aver contestato con veemenza e un atteggiamento provocatorio una decisione arbitrale, reiterando tale comportamento all'atto dell'espulsione» e per aver rivolto nel post-gara al quarto uomo «illazioni gravemente offensive») ma la vicenda, come promesso nel post-gara di Cremona, non finisce qui. La Procura federale, infatti, a seguito delle dichiarazioni ai media dell'allenatore portoghese («Mi ha mancato di rispetto»; «Valuto se sarà possibile adire vie legali»), ha aperto un'inchiesta sull'episodio che ha determinato il suo allontanamento dalla panchina. Già in giornata saranno ascoltati dagli ispettori guidati da Chine sia Mourinho che il quarto ufficiale della gara Marco Serra. […]

(Il Messaggero)