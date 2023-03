Ecco il docufilm "Er gol di Turone era bono"

IL TEMPO - Ieri sera, dopo la partita della Nazionale italiana, Rai Uno ha trasmesso il docufilm «Er gol de Turone era bono». Realizzata lo scorso anno, la pellicola vede la presenza tra gli altri di Turone, Pruzzo e Falcao. Il film racconta, attraverso i protagonisti, ciò che accadde il 10 maggio 1981, quando la Roma staccata di un solo punto dalla Juventus capoclassifica fece vista ai bianconeri. In 11 contro 10 per l'espulsione di Furino, la squadra di Liedholm trovò il gol al 75', quando sul cross di Conti il bomber Pruzzo prolungò per l'accorrente Turone che in tuffo di testa trafisse Zoff. Poteva essere il gol-scudetto, ma l'arbitro Bergamo annullò per il fuorigioco segnalato dal guardalinee Sancini. Da allora sono trascorsi quasi quarantatré anni, ma le polemiche non si sono mai placate, tanto che «Er gol de Turone era bono» è ormai diventato un tormentone dei romanisti che lo ripropongono ogni qualvolta si sentono defraudati nelle partite contro la Juventus. Da qui, l'idea del docufilm che, presentato alla festa del Cinema di Roma nel 2022, ha ricevuto l'anno successivo una Menzione Speciale ai Nastri d'Argento di Taormina.