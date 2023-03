E Rocchi pensava a un romano al derby

Il caso Serra ha sparigliato i piani del designatore Rocchi, il quale stava pensando di far arbitrare il match del 19 marzo tra Roma e Lazio a un direttore di gara romano: in qualche caso ha ricevuto disponibilità, in altri netto rifiuto. Non sarebbe comunque una novità, infatti nel 1956 Vincenzo Orlandini diresse il derby, ma resta un caso più unico che raro. Rocchi sta lavorando per togliere la preclusione fra arbitri e club della stessa città e la scelta per questa gara era ricaduta su Daniele Doveri, il quale non avrebbe chiuso la porta a differenza di Valeri (questione di passioni giovanili), La Penna (di ritorno da un lungo stop) e Fourneau. Poi però è arrivato Serra...

(corsport)