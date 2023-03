Dybala torna a casa

IL TEMPO (L. PES) - Riecco Paulo a Trigoria. Dopo la sosta per le nazionali, nella quale ha avuto modo di festeggiare ancora una volta la Coppa del Mondo in patria, Dybala si è rimesso immediatamente a disposizione della Roma per il finale di stagione. Ieri mattina infatti, poche ore dopo il suo sbarco nella Capitale, l'attaccante era a Trigoria assieme ai compagni per preparare il match di domenica contro la Sampdoria. Un allenamento blando per l'ex Juve, che da oggi tornerà a forzare i ritmi per essere decisivo già con i liguri. Serve il suo estro e la sua qualità nel mese più delicato della stagione. Non solo festa in Argentina per lui: Dybala è infatti sceso in campo in entrambe le occasioni contro Panama e Curaçao. Un ritorno in Sudamerica ricco di gioia ed emozioni per il ventuno giallorosso, che ora però è tornato nella sua vera «casa».

A Roma Paulo sta benissimo. È rinato dal punto di vista del rendimento e ha trovato una piazza che lo ama sin da prima del suo arrivo. Da subito al centro del progetto e guida per i compagni, con la maglia giallorossa Dybala ora è un vero leader, sia in termini tecnici che di esperienza. Un rapporto ottimo con lo spogliatoio ma soprattutto con Mourinho, il tecnico che lo ha fortemente desiderato e che gli ha permesso di tornare ad alti livelli. Le telefonate di luglio, la voglia di vincere insieme e la comprensione nel periodo più difficile.

L'infortunio di ottobre sembrava mettere seriamente a rischio il suo Mondiale, ma il tecnico portoghese e lo staff medico del club lo hanno curato e motivato e gli hanno permesso di esserci in Qatar.

Ma il futuro dell'attaccante non è legato, evidentemente, a quello del tecnico. La stima reciproca è immensa, senza dubbio, ma Paulo ha firmato un triennale con la Roma, e a determinare il suo futuro non può essere la scelta dello Special One, che certamente e un incentivo, ma non la discriminante chiave.

Quello che conta davvero per l'argentino sono gli obiettivi e le prospettive del club. Al momento non ci sono incontri programmati nel breve periodo, o forzature né da parte dell'entourage né da Trigoria. L'appuntamento, come deciso mesi fa, è a fine stagione, quando saranno chiare le ambizioni e i traguardi della Roma. Dybala vuole vincere con i giallorossi, magari riportando anche la squadra in Champions per poi poterla disputare con i suoi compagni. Nessuna fretta, perciò, o preoccupazione per la clausola (valida solo per l'estero). Il focus è sul finale di stagione, importantissimo per il destino della squadra e, di conseguenza, della Joya.

Ieri ha parlato anche Abraham al portale Fourfourtwo, sottolineando l'ottimo rapporto con l'argentino. Alla domanda sul possibile ritorno al Chelsea ha risposto: «Mai dire mai».