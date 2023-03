Dybala stanotte in campo: sarà a Trigoria soltanto giovedì

José Mourinho dovrà attendere ancora un paio di giorni prima di poter riabbracciare Paulo Dybala. Nella notte italiana (ore 01.30) l'Argentina affronterà il

Curaçao in amichevole a poco meno di due ore da Buenos Aires. Sarà l'ultima amichevole dell'Albiceleste prima dello sciogliete le righe che avverrà nell'immediato

postgara. A quel punto la Joya si imbarcherà su un volo privato assieme ai compagni della Seleccion che torneranno in Italia e domani in tardaserata (al massimo giovedì mattina) dovrebbe essere nella Capitale. [...]

(Il Messaggero)