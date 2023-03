Dybala rientra. Ma la Roma non lo chiama

Diciamo la verità, le due amichevoli sono state solamente un pretesto per la emozionante reunion organizzata a Buenos Aires per celebrare la vittoria del Mondiale. Uno spettacolare Monumental ha festeggiato i campioni argentini, migliaia di tifosi hanno preso d'assalto le strade della capitale per ammirare ancora una volta quei giocatori, anzi, fratelli, che tre mesi fa hanno scritto la storia. E Paulo Dybala, così come tutti gli altri, si è goduto ogni singolo momento. (...) Ha chiuso la sosta con i ventitré minuti dì passerella contro il Curacao (86esima nel ranking Fifa) arricchiti da un assist per la rete di Mantici. Poi il lungo abbraccio a Scaloni, il ct che lo ha aspettato fino all'ultimo per farlo guarire dalla lesione muscolare e portarlo in Qatar. Oggi riabbraccerà un altro tecnico che lo sta aiutando a tornare al top. (...) Dybala aspetta Tiago Pinto. Il gm aspetta un segnale dai Friedkin. Ma a due mesi dalla fine della stagione né il giocatore né il suo agente hanno ancora avuto un contatto con la dirigenza o la proprietà. Testa al campo, naturalmente, ma il mercato non si ferma mai e ai club europei comincia a fare gola la clausola che permetterebbe alla Joya di liberarsi a un prezzo irrisorio. Dybala, confortato dalla voglia di Mourinho di proseguire con la Roma, ha comunque bisogno (come il tecnico) di capire i piani futuri del club, sia per la prossima stagione sia per le successive. Ed eventualmente ridiscutere il contratto per eliminare la clausola da 12 milioni valida per l'estero (non ne esiste invece una per l'Italia) e avere un aumento dello stipendio rispetto ai 4,5 milioni più bonus percepiti in questa stagione. (...)

(corsport)