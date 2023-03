Dybala & Pogba, chi si rivede: uniti dalla 10, divisi da Mou

L'ultima volta che Pogba e Dybala hanno giocato insieme era il 21 maggio 2016, nella finale di Coppa Italia vinta contro il Milan allo Stadio Olimpico. Oggi quello stesso stadio sarà il teatro della loro prima sfida di Serie A da avversari. I due sono molto amici e si vedono ogni volta che possono. Nel 2012 il centrocampista francese sarebbe potuto arrivare alla Roma, ma l'allora ds Sabatini non se la sentì di pagare le commissioni. Ora nella Capitale c'è Dybala, che ha fatto innamorare l'Olimpico proprio come Mourinho. Lo Special One però non ebbe un buon rapporto con Pogba al Manchester United, tanto che il calciatore ha raccontato di aver sofferto di depressione con l'arrivo dello Special One in panchina.

(gasport)